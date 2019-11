Nel corso di questa settimana l’ex volto di Ballando Con Le Stelle, Natalia Titova, è stata ospite di Vieni Da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la compagna di Massimiliano Rosolino ha svelato di soffrire di osteomielite sin da ragazzina.

Si tratta di una patologia che ha rappresentato ovviamente un ostacolo per la sua passione, la danza. E la notizia, ovviamente, ha allarmato e preoccupato i fan. Per questo, con un lungo messaggio apparso sul suo profilo Instagram, la Titova ha voluto spiegare come stanno realmente le cose.

Una situazione allarmante

Dopo la sua chiacchierata con Caterina Balivo, si è scatenata una reazione allarmata da parte dei fan, preoccupati per la loro beniamina.

“Vorrei tranquillizzarvi perché, appunto, l’osteomielite è un problema che ho da sempre, dal quale non si guarisce ma con il quale si convive tranquillamente e con il quale credo di aver dimostrato che si possano ottenere comunque ottimi risultati anche a livello agonistico“.

La ballerina professionista si rivolge ai follower, nel tentativo di chiarire bene la sua situazione, spiegando loro come negli anni, nonostante l’osteomielite, ha convissuto con la malattia, senza privarsi della sfida. Anzi, nella danza, Natalia si è sempre posta alti obiettivi, raggiunti con orgoglio e successo.

Il post di Natalia Titova

Tutto è messo in chiaro alla perfezione attraverso il post che è apparso sul suo profilo Instagram.