Andrea Pezzi, l’ex veejay di Mtv, è stato ospite a Vieni da me di Caterina Balivo e ha parlato a tutto tondo della sua carriera, del nuovo libro in uscita, della sua storia d’amore con l’attrice Cristiana Capotondi, con la quale tempo fa visse un periodo di castità. Alla domanda sul futuro che attende questo legame, Pezzi lancia un messaggio chiaro alla fidanzata.

Andrea Pezzi, la nuova vita come imprenditore digitale

Nel salotto pomeridiano di Rai Uno Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato uno dei volti più amati dagli adolescenti di qualche anno fa: Andrea Pezzi. L’uomo ha presentato Io sono: gli altri per incontrare me stesso, il suo ultimo libro, che nasce come frutto della nuova vita di Pezzi.

L’uomo, infatti, ora è un imprenditore digitale ed la sua “fatica letteraria” affronta un tema molto importante e cioè come si potrebbe presentare il futuro circondato dalle nuove tecnologie.

La relazione con Cristiana Capotondi

Naturalmente, dopo aver ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, l’attenzione è stata rivolta alla sua relazione con Cristiana Capotondi alla quale è legato da oltre 10 anni. Pezzi ha rivelato che fu proprio l’attrice a fare la prima mossa e che loro due sembrano quasi destinati a stare insieme.

La storia d’amore con Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi ha parlato delle sue storie d’amore. C’è stato un riferimento anche al legame con Claudia Pandolfi, che per lui lasciò il marito poco dopo le nozze ma l’attenzione è stata tutta puntata sul suo legame con Cristiana Capotondi. Emerge come sia sempre stato affascinato da lei fin da bambino: “Mi ha rimorchiato lei” sono state le sue parole. Poi ha aggiunto: “Quando Cristiana andò ospite in un programma di Mediaset, fecero vedere una pubblicità del Tegolino. Da ragazzo ero innamorato di quella bambina”.

Solo dopo che stavano insieme ha scoperto che, effettivamente, fosse lei.

Durante l’intervista è, inevitabilmente, emerso il discorso sul matrimonio. Non sa se le nozze ci saranno ma tuona: “Aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.