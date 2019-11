Verso fine agosto si pensava che potesse ricadere su Lino Guanciale, l’amato attore, la scelta della Rai inerente a chi affidare il timone di Una vita da cantare. Ora però che i giochi sono fatti si scopre che non sarà lui a dover fronteggiare dall’altro lato di Mediaset l’agguerrita concorrenza di Maria De Filippi bensì Bianca Guaccero.

Guaccero vs Maria De Filippi: la sfida di sabato sera

Sempre più responsabilità per la Guaccero che deve prepararsi ad un testa-a-testa con la regina degli ascolti, Maria De Filippi. Il prossimo 16 novembre infatti, la prima serata del sabato la vedrà impegnata su Rai1 al fianco di Enrico Ruggeri, navigato ormai alla conduzione dello show.

Insieme porteranno avanti il progetto Una vita da Cantare. Una novità per la Rai che viene mandato in rodaggio contro un colosso di Mediaset, Tu Si Que Vales. Non proprio facile come debutto guardando i numero stratosferici che Belén Rodriguez è riuscita a collezionare nelle scorse settimane.

Una vita da Cantare contro Tu Si Que Vales

Uno spettacolo musicale coniugato alla storia, alla genesi di cantautori celebri dell’aurea aetas contro l’intrattenimento proposto dall’armata di Mediaset. Insomma, una grande responsabilità per la Guaccero che già quotidianamente deve fare i conti con il suo Detto Fatto che prova di giorni in giorno a strappare il pubblico al date show tra i più longevi d’Italia, Uomini&Donne sempre di Maria De Filippi.

Intervistata da TeleSette, la conduttrice non ha nascosto un po’ di timore per la sfida che si sposta da un più quieto primo pomeriggio ad un’importante prima serata: “Io lo chiamo gemellaggio, ed è una cosa bellissima. Mi piace essere crossmediale, come si dice oggi – ha dichiarato la Guaccero – Anche se non ho ancora ben realizzato cosa sta accadendo“.