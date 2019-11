Una terribile storia che arriva da Genova. Stando a quanto rivela Ansa, nel pomeriggio di oggi un bambino di appena 3 anni è morto all’ospedale Gaslini di Genova.

Il racconto della madre

Secondo quanto riportato dalla madre del piccolo, il bambino aveva avuto la febbre alta nei giorni scorsi, ma questa mattina la febbre era scesa. Così la donna, il figlio e suo fratello sono usciti per accompagnare il fratello maggiore a scuola. Proprio durante il tragitto il piccolo di sarebbe sentito male tanto da richiedere immediatamente il supporto di una ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso pediatrico del Gaslini.

Il bambino era in condizioni disperate, poi, nel primo pomeriggio, la morte.

Dopo la morte, il Pubblico ministero Paola Calleri ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul piccolo verrà eseguita una autopsia per chiarire le cause del decesso: al momento esiste la possibilità che una malformazione congenita abbia aggravato la situazione del piccolo. Bisognerà attendere per capire cosa è realmente successo.