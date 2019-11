È stata un’intervista agitata quanto avvincente quella che Barbara D’Urso ha fatto a Floriana Secondi a Domenica Live. Un’intervista che ha lasciato il pubblico di Carmelita con il fiato sospeso, in attesa del prossimo round.

L’argomento scottante è un “falso” video hard con cui la secondi sarebbe stata minacciata da un uomo che la perseguita da tempo, stando a quanto raccontato da lei stessa in trasmissione. I toni si sono scaldati quando la D’Urso ha cominciato a leggere alcune righe di una lettera che questa persona avrebbe inviato alla redazione per replicare. È stato allora che Floriana ha perso le staffe.

A più riprese Barbara ha provato a calmare e tranquillizzare l’ex gieffina. Tuttavia l’ospite è apparsa scossa e irrequieta, cercando di strappare alla D’Urso la promessa di non cedere a questa persona alcuna possibilità di replica.

Il ricatto del video hard

Floriana Secondi giura di aver già denunciato l’uomo che le ha rovinato la vita. Una persona che, in cerca di popolarità, l’avrebbe ricattata pesantemente. “Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omosessuale, l’ho detto” comincia la vincitrice del Grande Fratello.

Poi scende in dettagli. “Mi ha fatto fare delle serate, non mi ha mai pagato e poi mi ha chiesto di fare quelle foto” prosegue commentando le foto in questione.

“Non sono nuda in nessuna di loro. Non ci sarebbe nulla di male se io mettessi una mascherina e un frustino a carnevale, non c’è nessuno scandalo, è sbagliato il contesto“. Infatti sebbene le foto non siano incriminanti, sarebbero state usate per introdurre un presunto video hard della secondi. Video però in cui la Secondi non compare. “Non gli voglio fare pubblicità ma questo uomo diceva di essere il mio fidanzato e io nemmeno lo conoscevo. Queste foto le ha caricate su questa app che fa crescere i follower.

Ha truffato il sito e le persone per fargli credere che esistesse un video porno. Quando apri le foto, però, c’è il suo porno. Di me non c’è niente“.

Il tentativo di Barbara

È stato allora che Barbara D’Urso ha provato a leggere alcune righe di una lettera scritta da questa persona. Floriana però è apparsa particolarmente infastidita dall’intervento via lettera dell’uomo. “Aspetta però, devo leggere quello che ci ha scritto” spiega la D’Urso quando Floriana le chiede di non fare lui pubblicità. “Ha diritto di replica. Scrive ‘Pur senza fare il mio nome, Floriana ha parlato di un ex fidanzato che la ricattava. Io rigetto queste accuse e lo faccio con la forza delle prove. Chat, messaggi e video privati di momenti piacevoli. Passati anche insieme a suo figlio“.

Quando è stato nominato suo figlio, però, Floriana si è abbandonata al livore. “Guarda Barbara, adesso mi alzo e me ne vado. Mio figlio non lo deve nominare perché sennò divento cattiva sul serio. Di mio figlio non deve parlare perché vado fuori di testa. Questo soggetto ci ha rovinato abbastanza. Mio figlio è stato oggetto di bullismo per colpa sua. Questa stron***ta mi ha rovinata come madre. Mi devo nascondere quando porto mio figlio a scuola, si vergogna di me. Quando questo soggetto dice che ero fidanzata con lui, stavo con il mental coach della Lazio. Non sono mai stata fidanzata con lui. Sto per prendere fuoco. Non mi interessa ascoltare quello che dice lui“.

Floriana fa una richiesta a Barbara

Promesso che avrebbe omesso tutte le parti della lettera in cui si parla del figlio di Floriana, Barbara è riuscita a proseguire. La D’Urso ha quindi letto in pubblico un altro strascico di lettera. “Tolgo la parte relativa a tuo figlio” la placa Carmelita. “Scrive ancora ‘La storia tra me e Floriana è durata 4 anni, una storia fatta di amore e passione, di grandi litigate e riavvicinamenti. È stata in Calabria e ha conosciuto la mia famiglia’”.

Floriana ride nervosa e arrabbiata alla luce di queste parole . “Lui ha persone potenti dietro. Quando l’ho conosciuto avevo perso un figlio e lui ha raccontato che quel figlio era suo. È stalking questo e l’ho denunciato per amore mio e di mio figlio. Quando ho perso il bambino è stato un lutto bruttissimo. Lui mi fece andare in ospedale e mi fece paparazzare in ospedale, usando la notizia del mio aborto. Se si permette ancora di darmi fastidio, racconto tutto. Racconto delle persone che ha dietro, nomi, cognomi e tutto quello che ho visto con i miei occhi” minaccia l’ex gieffina. “Rischio anche la vita perché ha persone molto potenti dietro“. Poi si rivolge a Barbara D’Urso: “Se lo fai replicare, io vado a replicare da un’altra parte ancora. Non puoi dare adito a questa gente. Dimmi che non lo fai replicare da te, sennò vado da un’altra parte. Dillo davanti a tutti. Se lo vedo qua, faccio casino. Stai facendo quello che vuole lui“. La tensione alle stelle, Barbara con fare tranquillo le chiede: “Tu puoi replicare anche qui. Che fai dai adesso minacci tu me?“. La conduttrice è costretta a chiudere sull’argomento, dati i tempi serrati. Ma promette a Floriana e al pubblico di approfondire la cosa nella prossima puntata, però avverte: “Se lui scrive io devo leggerlo“.