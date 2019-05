Floriana Secondi, vincitrice della seconda edizione del Grande Fratello, è stata ospite del programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. Qui è tornata Sandra Milo, che qualche giorno fa ha raccontato di come è uscita dall'incubo dei debiti con il fisco.

Nel corso della puntata è venuto fuori che da giovane anche la Secondi ha avuto problemi simili. Floriana ha raccontato la sua storia sentendosi molto solidale alla Milo.

I debiti di Floriana

Complice la giovane età e le enormi cifre di denaro che la Secondi si è ritrovata sul conto, Floriana ha sottovalutato molti dettagli che l'hanno portata ad indebitarsi con il fisco. "Avevo un commercialista e un manager che non sono riusciti a sistemare la mia situazione, poiché lavoravo tantissimo" racconta alla Daniele. "Avevo solo 23 anni e guadagnare tantissimi soldi dal nulla, a quell’età, credo che annebbi la vita a chiunque, soprattutto ad una persona come me, che non aveva mai visto così tanti soldi!" ammette Floriana.

Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 2

Floriana ha spiegato come tutto ha avuto inizio e di come è stata travolta velocemente da ricchezza e fama. "Ho aperto la partita Iva, si. Ho partecipato al Grande Fratello 16 anni fa, avevo solo 23 anni. Non sapevo gestire una somma così grande, anche se guadagnavo bene: lavoravo in un ristorante e avevo uno stipendio fisso. Non sono riuscita a gestire tutti quei soldi arrivati così all’improvviso".

Acqua passata

Per fortuna l'ex gieffina ora è fuori da quell' incubo. Foloriana ha saldato ogni debito ed attualmente è in regola con il fisco.

Floriana Secondi, un selfie

"Non me la sento di dire la cifra" ha dichiarato. "Dico però che ho pagato tutto e ho risolto i miei problemi. Ma credetemi: erano davvero tanti soldi, anche per una persona come me, all’apparenza forte e audace!".