È bastato poco per infiammare la cornice social intorno al dolcissimo scatto postato da Mara Venier su Instagram. La conduttrice, infatti, si è trovata a fare i conti con una critica indigesta sulla foto che la ritrae in compagnia del nipote Giulio, e la reazione non si è certo fatta attendere. La risposta della regina di Domenica In è stata accolta da un tappeto di consensi e complimenti.

Mara Venier risponde per le rime

Mara Venier non le manda a dire e risponde per le rime sui social: niente di più vero davanti a quanto si è concretizzato sul suo profilo Instagram, poche ore dopo la pubblicazione di un selfie con il nipote, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini.

Nonostante i contorni rosei dello scatto – accompagnato dalla didascalia della Venier “Amore di nonna” -, qualcuno ha criticato l’esposizione mediatica insinuando un particolare indigesto alla conduttrice: “Tutta pubblicità per intenerire, per attirare“.

Questo il commento che ha fatto andare su tutte le furie la ‘zia Mara’ nazionale, che non si è limitata a incassare il colpo e ha scelto di rispondere a stretto giro con un sonoro sfogo: “cara amica mi spiace molto ma devo mandarti af******ooooooooooooooooo!!!!!!!!

Commento di Mara Venier su Instagram

La reazione al commento della conduttrice

La reazione dei fan di Mara Venier non si è fatta attendere e, complice l’esplicito messaggio della conduttrice, in tanti si sono lanciati in sua difesa.

“Brava Mara, quando ce vò ce vò“, ha scritto un utente a supporto della sua posizione, e ancora: “Sei una grande, bella e spontanea“. Dopo aver aperto il fuoco della controffensiva, la presentatrice ha voltato decisamente pagina per occuparsi di faccende strettamente legate alla sua professione.

Non è mancato un divertente video del suo maritino Nicola Carraro su Instagram, in cui ha lanciato a modo suo la puntata di Domenica In del 10 novembre con un sipario tutto da ridere.