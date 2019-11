Niente di più sorprendente nell’ultimo periodo del gossip sulle prossime nozze di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia, ormai inseparabile nonostante la differenza di età (11 anni), avrebbe deciso di fare il grande passo dopo una romantica proposta.

Naturale quindi che in quest’ultimo periodo sia cresciuta senza sosta la curiosità intorno a Pietro Delle Piane, l’attore, pilota e futuro marito della Elia. Ecco quindi una sorta di “carta d’identità” del bello e versatile calabrese che ha fatto perdere la testa all’ex ragazza di Non È La Rai.

Vita e carriera di Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane è nato a Cosenza il 21 maggio del 1974.

La passione per il teatro e per il teatro e per il cinema nasce quando è ancora adolescente: all’età di 15 anni comincia a frequentare un laboratorio e prendere parte a spettacoli. Il 1998 è l’anno in cui decide di farne un mestiere. Laureatosi in giurisprudenza, infatti, si trasferisce a Roma, per seguire la rinomata scuola di recitazione di Fioretta Mari, ex insegnante di Amici. Il debutto a teatro è firmato proprio Fioretta Mari, con Fateci Un Applauso.

Presto Pietro approdo sul piccolo schermo. Il pubblico comincia a familiarizzare con l’attore lo ritrovo nelle principali fiction di successo, da Un Posto Al Sole a Il Commissario Montalbano, passando per il Papa Buono, Incantesimo e Salvo D’Acquisto.

Al cinema invece lo abbiamo visto in diversi lungometraggi, il più recente Odi et Amo di Maurizio Anania, L’Abbuffata, I Mostri Oggi e nel 2016 ha anche scritto, diretto ed interpretato il cortometraggio 5 Minuti. L’attore ha lavorato con Giancarlo Giannini, Gerard Depardieu, Gabriele Salvatore, Mimmo Calopresti, Enrico Oldoini, Alexis Sweet e tanti altri. Pietro si è distinto anche come doppiatore, ma tra le sue passioni c’è anche la moto, tanto è vero che è anche un pilota di motociclismo.

L’amore con Antonella Elia

Della sua vita privata prima di Antonella Elia invece non si sa nulla. Quello che sappiamo è che Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno cominciato a frequentarsi un anno fa. Presentati da amici in comune i due hanno subito trovato un’intesa straordinaria, tanto da diventare affiatatissimi. Lui sicuro dei suoi sentimenti le ha chiesto la mano durante una cena romantica in un ristornate di Roma, lei, altrettanto sicura, ha risposto di sì.