Aurora Ramazzotti ha affidato al suo profilo Instagram una struggente dedica d’amore. Destinatario delle sue dolci e malinconiche parole il fidanzato Goffredo Cerza, a cui ha voluto rivolgere una serie di riflessioni dai contorni romantici e profondi. Il messaggio della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno stregato il web.

Aurora Ramazzotti: messaggio d’amore sui social

Aurora Ramazzotti innamoratissima sui social: la figlia di Eros e Michelle ha scelto Instagram per rivolgere al suo fidanzato Goffredo una straordinaria dedica d’amore. Le sue parole hanno incassato il consenso dei sui follower, con una valanga di commenti e like a fare da cornice al suo gesto.

“Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne (…). So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò“.

La favola con Goffredo Cerza

La storia d’amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è iniziata nel 2017, e il loro rapporto è salpato verso lidi di dolcezza che non smettono di appassionare il popolo del web.

Una favola in piena regola che, però, sarebbe solcata da una piccola nota triste che sembra aver motivato la dedica rivolta al ragazzo. Lui, infatti, sarebbe in procinto di tornare a Londra, dove vive dopo la laurea in Ingegneria.

Il saluto della figlia di Michelle Hunziker ha lasciato il segno, rivelando quanto sia profonda la natura del sentimento che la lega al suo amato Goffredo. Sull’evoluzione del loro legame si rincorrono le suggestioni di un imminente matrimonio, notizia tanto attesa dai fan della coppia.

*immagine in alto: fonte/Instagram Aurora Ramazzotti, dimensioni modificate