Giovani, belli e follemente innamorati: per Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza è un periodo davvero brillante. La coppia è felicemente fidanzata da quasi tre anni ma ancora nessun indizio su un presunto matrimonio all’orizzonte è stato lasciato trapelare. Fino a quando il settimanale Diva e Donna non ha pizzicato i due a cena insieme con i genitori del ragazzo, segno che i fiori d’arancio potrebbero presto diventare realtà.

Verso il passo più importante…

Lei figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker, appassionata di televisione e radio, lui fresco di laurea in Ingegneria. La coppia Aurora Ramazzotti/Goffredo Cerza è più innamorata che mai e a breve festeggeranno i loro primi 3 anni di fidanzamento.

La giovane età non impedisce però ai due di sognare in grande e di coronare la loro storia d’amore con un passo ben più importante: le nozze. Entrambi hanno ricevuto il benestare dei rispettivi “suoceri” e quindi non c’è nulla che potrebbe impedire loro di compiere il grande passo. Un indizio a riguardo arriva direttamente da Diva e Donna, ed è un indizio davvero clamoroso.

La coppia a cena con i genitori di lui

Il settimanale ha pizzicato Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza insieme a cena in un ristorante, ma non sono soli.

Con loro infatti ci sono anche Francesca e Fabio, nientemeno che i genitori del neo-ingegnere, e Sara Tommasi, grande amica della ragazza. Un quadretto che può lasciar spazio all’immaginazione ma che fa ben sperare sul futuro dei giovani innamorati. La presenza dei “suoceri” di Aurora a cena è un indizio davvero scottante, così come quella dell’amica, possibile futura testimone di nozze. La reunion di famiglia, sperano i fan della coppia, potrebbe essere il passo decisivo verso i fiori d’arancio che coronerebbero un amore da favola.