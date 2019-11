Ilary Blasi è senz’ombra di dubbio una delle presentatrici più apprezzate e conosciute del panorama televisivo nostrano. Moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è da sempre particolarmente apprezzata per la sua bravura e bellezza. Caratteristiche ereditate da mamma Daniela Serafini, la cui somiglianza con le figlie è davvero impressionante.

La mamma di Ilary Blasi

Tutti quanti conosciamo Ilary Blasi e la sua carriera televisiva, che l’ha portata a diventare una delle conduttrice italiane più seguite sia in TV che sui social. Proprio attraverso i mezzi social, la moglie dell’ex capitano della Roma si tiene in contatto con i suoi followers, mostrando scatti della sua vita quotidiana o il dietro le quinte dei suoi programmi.

Anche la sorella Melory condivide molte foto del suo quotidiano su Instagram: tra questi scatti vi sono alcuni che la ritraggono assieme a mamma Daniela che, come si evince dalle foto in questione, è di una bellezza ed eleganza davvero unica. A differenza della figlia, la signora Daniela Serafini vive lontano dal mondo dello spettacolo e svolge il lavoro di vigilessa tra le vie di Roma. Conosciuta grazie alle foto di famiglia pubblicate sui social dalle figlie, è sposata con Roberto Blasi. La coppia ha avuto tre figlie: Silvia, Ilary e Melory.

Una famiglia unita

Proprio in occasione del matrimonio della sorella maggiore Silvia, Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram uno scatto con mamma e papà. Proprio in quell’occasione, la conduttrice è stato oggetto di critiche da parte di alcuni followers che non hanno particolarmente apprezzato il suo abbigliamento, in quanto non considerato consono alla cerimonia.

A prescindere dalle critiche per l’outfit scelto dalla conduttrice, dalle foto traspare l’immagine di una famiglia unita e affiatata. Non a caso mamma Daniela ha sempre incoraggiato la figlia a seguire il suo sogno lavorativo nel mondo dello spettacolo, portandola al suo primo provino.

Da bambina, infatti, Ilary Blasi ha preso parte ad uno spot della Balocco, per poi iniziare il suo percorso professionale da adulta in qualità di Letterina del programma Passaparola condotto da Gerry Scotti.

(immagine in alto: Instagram)