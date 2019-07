Un lieto evento ha rallegrato il sabato della famiglia Totti, presente al matrimonio della sorella di Ilary Blasi, Silvia. La maggiore delle sorelle Blasi si è sposata e tutta la famiglia ha festeggiato il felice giorno, di cui non sono mancate testimonianze social. Tra queste un divertente stacchetto tra Francesco Totti e il prete che celebrava le nozze, che ha interrogato l’ex capitano della Roma sul matrimonio.

Ilary Blasi raggiante al matrimonio della sorella Silvia

Raggiante Ilary Blasi, quasi quanto la sorella Silvia, novella sposa. La showgirl pubblica le foto della famiglia al completo, e strappa qualche lacrimuccia aggiungendo anche un’immagine del giorno in cui ha detto sì a Francesco Totti. “Mancavi solo tu per raggiungere l’ en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta.Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che fai .A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto ti voglio bene sorella mia“, scrive Blasi. Insieme a lei il marito e i figli, Chanel, Cristian e Isabel, oltre ai genitori.

Totti e il prete: “Ma siamo su Scherzi a Parte?”

Non è mancato un momento simpatico in cui il prete che celebrava le nozze ha fatto una domanda a Totti, incalzando il campione sul matrimonio. “Ma secondo te il matrimonio può durare tutta la vita? 30 secondi…“, chiede scherzosamente il religioso. L’ex calciatore si trova in un momento di difficoltà: “Credo che possa durare tutta la vita, se prendi questa decisione vuol dire che la persona che hai al fianco è la più importante della tua vita“, dichiara Totti, che chiede poi se si tratti di una puntata di Scherzi a Parte. “Neanche al mio matrimonio ho parlato così tanto“, conclude il campione, tra le risate dei presenti.