La città di Matera è stata colpita da un pesante nubifragio. L’intera città è invasa dall’acqua e sui social network circolano impressionanti video di testimonianza.

Allagati i Sassi di Matera

Le previsioni del tempo l’avevano detto: violenti nubifragi nelle regioni del Sud. Questa mattina la protezione civile ha emesso un’allerta rossa per Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale. Qui era atteso il peggio di questa ondata di maltempo e purtroppo tutto è andato come previsto.

Nelle zone di Matera nella notte si è abbattuta una tromba d’aria e in giornata un violento nubifragio ha causato danni e disagi per tutta la città, ma al momento non sono riportate vittime.

Il sindaco aveva già disposto la chiusura delle scuole, ma intanto sui social arrivano impressionanti video. I Sassi, quartieri della città Patrimonio Mondiale dell’Unesco, sono completamente invasi dall’acqua: un fiume in piena che travolge tutto.

I miei Sassi con l'acqua che corre verso il torrente Gravina…Matera patrimonio mondiale dell'umanita' e' dell'acqua pic.twitter.com/GZETey0Cue — chittarid (@chittarid) November 12, 2019

La situazione, secondo alcune fonti come Rai News, sembra essere già tornata alla normalità e resterà ora da vedere quanti danni ha lasciato dietro di sé questa piena. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco, tra pali della luce danneggiati ed alberi divelti dalla furia dell’acqua. C’è anche chi prova a ironizzare, mentre riprende il fiume in piena sotto di sé.