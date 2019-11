Al Bano è stato raggiunto dalla redazione di Novella 2000 in questi giorni, per spiegare il felice epilogo della vicenda Ucraina. L’incontro con l’ambasciatore ucraino si è tenuto proprio nella tenuta di Cellino San Marco. Chiarito il malinteso, il cantante potrà presto tornare a cantare in Ucarina.

Carrisi ha toccato diversi argomenti: il suo rapporto con Romina, i suo progetti per Sanremo 2020. In questi giorni è stato coinvolto anche in un altro gossip che riguarda una fuga notturna con la ex Loredana Lecciso, come ha dichiarato Riccardo Signoretti a Mattino 5.

La verità su Romina

Nell’ultimo periodo alcune dichiarazioni di Loredana Lecciso avevano lasciato intendere ad alcuni che tra Al Bano e Romina si fosse rotta quella ritrovata intesa sul palco.

“Non li rivedrete mai più insieme” titolava la copertina di Nuovo per presentare l’intervista con la Lecciso. Ma Loredana parlava in senso di coppia, un messaggio destinato ai fan della coppia che sperano ancora che l’intesa possa trascendere la sfera professionale.

Oggi è Al Bano, su Novella, a fare chiarezza. “Le cose tra noi vanno bene, ottima collega e ottima madre di tre miei figli…” spiega il cantante. Ciò che tutti vogliono sapere però è se presto torneranno a cantare insieme.

A quel punto, il furbo Leone di Cellino San Marco dribbla sapientemente la risposta: “Io continuo a cantare, mi chiamano da solista, o in coppia…Se lei può io ci canto volentieri…“.

Al Bano a Sanremo 2020?

Un altro rumors che ancora non ha trovato risposta è quello che riguarda la possibilità di rivedere Al Bano sul palco dell’Ariston. A quanto pare l’artista ha pronti ben 3 pezzi da presentare al Festival, uno dei quali scritto da Cristiano Malgioglio.

Tuttavia quando lo si interroga a riguardo è sfuggente e poco esaustivo. “Amadeus è un amico, mi piace, uomo e artista stupendo…” si è limitato a dire al settimanale di Signoretti.

Fuga nella notte con Loredana

Infine, un altro gossip che in queste ore sta infiammando tutta la tifoseria di Al Bano è quello che riguarderebbe una sua fuga con Loredana Lecciso nella notte.

L’ex compagna del cantante, a cena a Milano nella notte è stata raggiunta dall’ex compagno, come è stato raccontato a Mattino 5. “Tre settimane fa c’era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino. A mezzanotte è arrivato Al Bano con il taxi, ha fatto due selfie con tutti i fan che c’erano nel ristorante” informa Signoretti. “Ha rapito la Lecciso e l’ha portata via” riporta Signoretti dopo la chiacchierata con il cantante. “Allora io gli ho detto: ‘Albano la porti in hotel?’ E lui mi ha detto: ‘No è lei che porta me non so dove’”.