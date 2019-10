Romina Power esplode sui social contro le fakenews dell’ultimo periodo che riguardano la presunta rottura con Al Bano. Nulla di più falso a quanto pare.

Nel gossip in effetti c’è stata un po’ di confusione: tutti siti che riportavano la notizia della fine della collaborazione tra Al Bano e Romina facevano capo ad un’intervista pubblicata dal settimanale Nuovo. La rivista di Alfonso Signoretti però non ha incontrato la Power, bensì l’altra ex compagna di Carrisi, Loredana Lecciso. Nel corso della chiacchierata Loredana ha spiegato perché i fan della coppia Al Bano – Romina non hanno alcuna speranza di rivederli insieme.

Il malinteso

Probabilmente il malinteso nasce dal titolo della copertina di Nuovo: “Al Bano e Romina?

Insieme non li rivedrete mai più“, che la gente ha interpretato, vedendo i due cantanti troneggiare sotto i caratteri cubitali, che si trattasse della dichiarazione di uno dei 2. È invece la Lecciso ha parlare, la cui foto, in piccolo, spunta poco più sotto gli artisti.

Loredana ha semplicemente risposto ad una domanda che riguardava i ripetuti attacchi di cui è bersaglio. La showgirl lì spiega come la reazione dei fan di Al Bano e Romina che sognano di rivedere la coppia riunita non solo professionalmente.

“Perché molte persone sognano che Al Bano e Romina tornino insieme…”. Poi ha aggiunto: “Lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto… Ma non tutti lo capiscono“. Nel corso della stessa intervista Loredana ha anche risposto alla curiosità sulle voci che la vorrebbero tra gli inquilini del prossimo Grande Fratello Vip. “Posso dire che al 90% non parteciperò, ma mai dire mai: il cast non è stato ancora chiuso…Il problema è che non mi piace l’idea di tutte quelle telecamere puntate su di me…“

La reazione di Romina

Ad ogni modo, dopo quest’intervista la notizia di una rottura professionale tra Carrisi e la Power ha cominciato a diffondersi.

A fertilizzare il terreno di questa fakenews anche le parole di Riccardo Signoretti che a Mattino 5, che ha lasciato intendere di avere raccolto una ricca confessione da parte di Romina: “Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta“. Ma presto la Power è intervenuta sul suo profilo Instagram per mettere in chiaro le cose.

Il post riporta uno spezzone di una notizia che appunto racconta della fine della collaborazione. Lo screenshot è poi accompagnato da una didascalia: “Cosa mi tocca leggere sul web. Non credete a una sola parola“.