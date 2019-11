Ogni volta che Iva Zanicchi apre bocca non vengono fuori dichiarazioni, ma titoli. La cantante ci ha ormai abituati a dei toni sopra le righe e il suo curriculum è costellato di momenti “shock”: dallo storico momento dei “bisognini” dietro il divano al più recente licenziamento della parrucchiera su Instagram. Adesso un nuovo tassello si va ad aggiungere al frasario dell’aquila di Ligonchio…

“Nel sesso sono olimpionica”

Intervenuta all’interno della trasmissione Un giorno da pecora, la Zanicchi si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita sessuale che, tra il serio e il faceto, hanno spiazzato un po’ tutti. Parlando del marito, molto più giovane, la cantante è stata piuttosto esplicita: “Il mio compagno ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”.

Una carica “poderosa” che la cantante non sarebbe in grado di sostenere: “Io sono sana e olimpionica – ha detto scherzando – ne faccio una ogni quattro anni”. Ma poi è arrivata la rivelazione: “Lo spingo a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. È come se fossi una mamma”.

Iva Zanicchi con il compagno Fausto Pinna

La storia di un amore

Iva Zanicchi in uno dei suoi show

Iva Zanicchi è insieme al compagno, Fausto Pinna, da ben 33 anni.

I due – nonostante il legame solido e duraturo – non si sono mai sposati. Anche se mancano le fede al dito, i due si sono sempre chiamati marito e moglie anche nel corso di dichiarazioni ai giornali. Quasi 80 anni lei, 10 di meno lui. Prima di incontrare questo nuovo amore che ha segnato con forza la seconda parte della sua vita, la Zanicchi è stata sposata con Tonino Ansoldi, produttore discografico italiano nonché fondatore della casa discografica Ri – Fi, che le ha dato anche la sua unica figlia, Michela.