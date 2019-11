Quando lo spirito natalizio si impossessa dei vip, non c’è social che tenga. La prima a cimentarsi con l’albero di natale è stata Michelle Hunziker che, con due piccole aiutanti, Sole e Celeste, ha anticipato l’inizio del Natale a novembre.

Albero di Natale a casa Hunziker

“Come da tradizione Hunziker… prepareremo l’albero a metà novembre“, ha scritto sui social la conduttrice svizzera. Del resto da quello che si nota grazie a Instagram a casa Hunziker si respira proprio la tipica aria di Natale.

Ad aiutarla ad addobbare ci pensano le figlie Sole e Celeste, avute con Tommaso Trussardi. L’aria di Natale si fa sentire anche grazie alle canzoni tipiche natalizie su richiesta delle due piccole aiutanti.

“Interamente realizzato dalle due monelle“, assicura comunque Michelle mostrando l’albero.

Michelle e la foto da bambina

Qualche settimana fa Michelle Hunziker ha preso in mano il diario dei ricordi e ha condiviso sui social alcune foto della sua infanzia comparate on la donna che vediamo oggi. “Ci sono dei giorni in cui spunta dal nulla la mia infanzia… mi chiede di prenderla in braccio e di giocare con lei… io accetto sempre volentieri e le dico: ‘vieni pure, tanto io e te non ci lasceremo mai’“, ha scritto su Instagram.

“Provate anche voi… le espressioni alla fine non cambiano“, ha aggiunto scatenando i commenti.

Fonte immagine in alto: Instagram