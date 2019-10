La showgirl Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua infanzia. La presentatrice di Striscia la notizia e, recentemente, anche al timone di Amici Celebrities, mette in comparazione le sue espressioni da bambina con quelle di oggi. E, l’effetto, è davvero sorprendente.

Michelle Hunziker, da piccola lo stesso sguardo di oggi

Michelle Hunziker è attivissima sui social network. La conduttrice, nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram tre foto che la ritraggono da bambina e come è ora. Dagli scatti emerge tutta la personalità della moglie di Tomaso Trussardi. Infatti, la Hunziker appare sorridente, allegra e vivace fin dalle foto di quando era una bimba.

La didascalia che accompagna gli scatti recita: “Ci sono dei giorni in cui spunta dal nulla la mia infanzia…mi chiede di prenderla in braccio e di giocare con lei…io accetto sempre volentieri e le dico:’ vieni pure, tanto io e te non ci lasceremo mai’ provate anche voi”. In effetti, la conduttrice intende che le espressioni, durante la vita, non cambiano mai. La frase è accompagnata da emoticon e hashtag come chilhood, peace e love.

In effetti, lo sguardo è sempre lo stesso. Ovviamente, i fans della conduttrice le hanno fatto notare come fosse una bambina molto bella e a nessuno è sfuggita la somiglianza con Aurora Ramazzotti, la figlia avuta da Eros.

Il gesto d’amore di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker è reduce da un’edizione non particolarmente brillante di Amici Celebrities, che non ha avuto i risultati sperati. Tuttavia, la conduttrice ha potuto contare, anche in questa esperienza, sulla vicinanza della sua famiglia. La Hunziker non ha negato di confidarsi e confrontarsi con Tomaso Trussardi su tutto. L’uomo le ha dato diversi consigli e le ha fatto notare come sia spesso abituata a prendere voti alti. Ecco cosa ha dichiarato a Gente: “Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti.

Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’”.

Trussardi ha mostrato la vicinanza alla moglie anche durante l’ultima puntata di Amici Celebrities, quando ha pubblicato una Stories di Instagram raffigurante la Hunziker al centro dello studio del programma, sorridente, accompagnando il tutto con un cuore.