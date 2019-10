Amici Celebrities si prepara a cambiare timoniere, dopo le prime tre puntate condotte da Maria De filippi sarà Michelle Hunziker a prendere le redini del programma. Lo show, arrivato al suo quarto appuntamento, non cambia solo conduttore ma anche giorno di programmazione, passando dal sabato al mercoledì. Una manovra che magari gioverà al progetto che, nonostante gli ascolti buoni, è stato comunque schiacciato dal successo di Ulisse di Alberto Angela.

Prima di lasciare il testimone alla svizzera, però Queen Mary ha fatto una piccola introduzione per Michelle e spiegato perché non ha potuto guidare la sfida sin dall’inizio.

Maria annuncia l’arrivo di Michelle

Maria De Filippi sembra davvero fiera della sua ultima creatura.

“Vi devo dire una cosa, ‘Amici Celebrities’ è una costola di ‘Amici’, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla!” ha dichiarato la De Filippi, secondo molti alludendo alla diatriba legale in atto con Ballando Con Le Stelle.

Poi la conduttrice ha annunciato l’arrivo di Michelle. “Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker” comincia a spiegare. “Succede però che inizia ‘Striscia la Notizia’, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma, non di sabato sera perché inizierà Tú sí que vales, ma di mercoledì sera con Michelle Hunziker“.

La Hunziker è super carica

Michelle conferma il suo arrivo al talent, partendo per Roma già questa mattina. Con un video pubblicato tra le stories, la conduttrice si mostra carica per il passaggio di “carica”.