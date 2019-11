Brigitte Nielsen e Madonna: una modella, l’altra cantante, sono le due bionde icone degli anni ’80. Eppure tra le 2 non è mai corso buon sangue, e la modella danese lo ha evidenziato nel corso di un’intervista per il programma The Talk, in onda sul canale americano Cbs. La Nielsen si è lasciata andare ai “dolci ricordi” del passato: la sua personale vendetta per la scortesia di Madonna.

Una vendetta che ha incluso un sonoro schiaffo e un’avventura di una notte con l’allora marito della cantante.

Brigitte Nielsen e lo schiaffo a Madonna

Il nome di Madonna fa capolino durante l’intervista della Cbs per commentare il recente comportamento della cantante, definito dalla Nielsen “ridicolo”.

La diva di Like a Virgin si è presentata con un ritardo di 2 ore al suo concerto a Las Vegas, annunciando dal palco: “Una regina non è mai in ritardo!”.

Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie non solo i suoi fan, ma anche Brigitte Nielsen. “Non è la regina!”, esplode la modella danese in onda sull’emittente americana. La Nielsen non si lascia sfuggire l’occasione per rincarare la dose sulla scortesia di Madonna e racconta un aneddoto risalente agli anni ’80.

Nielsen: “Finii per darle uno schiaffo in faccia“

“Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi”, esordisce Brigitte Nielsen.

“Era molto scortese e finii per darle uno schiaffo in faccia!”, ammette candidamente. “Era a mano aperta e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante”, continua la danese, forte del suo metro e 85 di altezza. La serata però non si concluse bene per la modella: “Ricordo che sei ragazzi corpulenti mi sono venuti a prendere (…) e mi hanno portata fuori dal club”.

La vendetta della Nielsen: la passione con Sean Penn

Le dichiarazioni spiazzanti non sono ancora finite, per gli spettatori di The Talk.

“Il meglio della storia deve ancora venire”, prosegue Brigitte Nielsen. “Un paio di mesi dopo nel sud Francia mi sono vendicata di lei per essere stata maleducata e ho passato una notte con Sean Penn”. Pollici sollevati in aria verso il pubblico tra le risate, Brigitte Nielsen sa di aver dato in pasto ai media un gossip succoso: all’epoca dei fatti, Madonna e Sean Penn erano sposati. La stessa Nielsen nel 1987 era legata all’attore Sylvester Stallone.

Brigitte Nielsen: “Non ho avuto molte avventure di una notte“

La piccola avventura con Sean Penn, assicura la Nielsen, è stata un’eccezione. “Non ho avuto molte avventure di una notte”, garantisce la modella danese, oggi sposata con il sardo Mattia Dessì e madre della piccola Frida. “Sono più adatta alle relazioni a lungo termine nonostante quella notte con Sean e il racconto mediatico che si fa di me come donna promiscua”.