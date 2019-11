Nuova puntata di Domenica In all’orizzonte, con un cast di ospiti importanti a colorare il pomeriggio di Rai 1 del prossimo 17 novembre. Stando alle anticipazioni diffuse da TvBlog, tra i nomi di punta figura Giorgio Panariello, pronto a raccontarsi a tutto tondo nel salotto di Mara Venier proprio nel giorno in cui andrà in onda la nuova fiction Rai che lo vede tra i protagonisti.

Domenica In: cosa bolle in pentola

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima puntata di Domenica In si preannuncia frizzante e davvero appetitosa, in un mix di approfondimenti e divertimento.

Sul piatto del format, nel 10° appuntamento dell’edizione targata Mara Venier, grandi nomi del firmamento artistico nazionale, dalla televisione alla musica.

Tra gli ospiti Giorgio Panariello, che dovrebbe presenziare per un’intervista a tutto tondo sulla sua carriera, comprese le evoluzioni professionali che lo vedranno approdare sugli schermi come attore del cast di una nuova fiction con Sergio Castellitto. Si tratta di un ruolo importante in Pezzi unici, titolo di Cinzia Th Torrini la cui prima puntata andrà in onda proprio domenica, in prime time sulla rete ammiraglia Rai.

Tra gli ospiti Fabio Volo, Cinquetti e Stash

E tra le anticipazioni spuntano i nomi di altre grandi stelle dello spettacolo, pronte a guadagnare il palcoscenico della trasmissione di Zia Mara in una scaletta spumeggiante.

Attesa la partecipazione di Fabio Volo, attore e scrittore con una carriera in continuo fermento e sempre capace di sorprendere il pubblico. In studio anche un volto amatissimo della musica, quello di Stash dei The Kolors, il cui successo artistico è esploso grazie ad Amici di Maria De Filippi.

A Domenica In anche Gigliola Cinquetti, intramontabile voce di Non ho l’Età e donna tra le più amate della canzone italiana. Il pubblico si prepara a un nuovo appuntamento ricco di sfumature, dunque, dopo quello del 10 novembre scorso in cui Patty Pravo ha raccontato tante cose di sé.