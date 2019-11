Romina Power più malinconica e nostalgica che mai. La cantante, nella giornata di ieri, ha ricordato sul suo profilo Instagram il compleanno della madre, che avrebbe compiuto 96 anni. Corredato di una foto della madre di tanti anni fa, l’augurio di buon compleanno ha subito raggiunto il cuore dei fan della Power.

Messaggio di auguri a mamma Linda

Per Romina Power il 13 novembre è sempre stata una data di grande importanza perché, proprio in quel giorno, 96 anni fa, nacque la madre Linda. La cantante, nella giornata di ieri, ha voluto ricordare la madre e augurarle un felice 96esimo compleanno sul suo profilo Instagram.

L’omaggio è commovente: la Powerinfatti ha postato una foto di tanti anni fa che ritrae la madre intenta a festeggiare uno dei suoi ultimi compleanni. In aggiunta alla foto, la cantante ha voluto scrivere i suoi auguri in una didascalia davvero commovente: “Uno degli ultimi compleanni di mamma. Oggi avrebbe compiuto 96 anni“.

L’attuale rapporto con Al Bano

Per Romina Power è un periodo di relativa serenità. La cantante infatti sembra finalmente aver ritrovato il sorriso al fianco di Al Bano, l’uomo che più le ha fatto battere il cuore nella sua vita e con il quale è divenuta protagonista indiscussa della scena musica italiana.

Un duo che ha collezionato successi uno dietro l’altro e che, con la loro storia d’amore, ha fatto sognare tantissime persone. La coppia si è riavvicinata negli ultimi mesi per proseguire la collaborazione artistica, ma la notizia di una loro ulteriore presunta rottura aveva fatto il giro del web. Per fare chiarezza è intervenuta direttamente la cantante, che ha smentito ogni ipotesi di crisi con Al Bano e, soprattutto ha confermato che non c’è stata alcuna rottura nella collaborazione artistica fra i due. Il sodalizio canoro, dunque, resta ancora in piedi e la coppia non è più intenzionata a fermarsi.