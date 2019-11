Momento familiare per Teo Mammuccari, che su Instagram ha pubblicato un video in cui suona e canta assieme alla figlia Julia, avuta dalla relazione con l’ex velina Thais Souza Wiggers.

Il duetto padre e figlia

Teo Mammuccari e Thais sono stati insieme solo tre anni, ma tanto è bastato per restare legati per sempre grazie alla figlia, Julia. È nata nel 2008 e oggi, a 11 anni, inizia già a prendere la fisionomia carioca della madre.

Il giudice di Tu Si Que Vales e la figlia si sono esibiti in un duetto chitarra e voce sulle note di Destinazione paradiso di Gianluca Grignani.

Non sempre a tempo, ma la piccola Julia ha già dato prova di avere una bellissima voce. Il padre orgoglioso pubblica il video su Instagram con la didascalia “il mio amore” e puntuale è arrivato anche il commento con occhi a cuore della madre. I due sono ancora in buon rapporti, tanto che si vociferò anche di un loro possibile riavvicinamento. Intanto possono godersi il frutto del loro amore.