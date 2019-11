Gianni Morandi ha ‘bacchettato’ Adriano Celentano durante la puntata di Adrian del 14 novembre scorso, quando il Molleggiato ha ospitato l’amico e collega nello spazio introduttivo al cartoon. Presente anche Maria De Filippi, che ha preso le redini della situazione vestendo i consueti panni della narratrice, poi una sorpresa che ha infiammato il cuore del pubblico.

Morandi e De Filippi ospiti di Adrian

Quello andato in onda il 14 novembre scorso, nello show introduttivo al cartoon Adrian, è un sipario colorato e divertente che ha sorpreso piacevolmente il pubblico di Canale 5.

Dopo una partenza claudicante in termini di ascolti, per il programma di Adriano Celentano sembra essere arrivata una boccata d’ossigeno grazie a Gianni Morandi e Maria De Filippi.

I due mostri sacri dello spettacolo, accolti con grandissimo calore dagli spettatori, hanno tenuto compagnia al padrone di casa con una interessante e spumeggiante ospitata.

Morandi ‘bacchetta’ Celentano

L’arrivo di Gianni Morandi è stato accolto dal grandissimo affetto del pubblico, che ha dispensato applausi e consensi anche sui social. Il cantante ha restituito una chiave decisamente frizzante e più vicina al desiderio dei fan che vorrebbero più canzoni e meno monologhi.

“Non so se ti ricordi – ha detto Morandi a Celentano – ma una volta mi hai detto che io so mettere d’accordo tutti, tu invece hai sempre un 30% di spettatori che si inca**ano con te“.

E il Molleggiato non si è perso d’animo, sfoderando una replica che ha scatenato il divertimento: “Il dubbio che si sia alzata la percentuale ce l’ho anch’io“.

È qui che il suo ospite, amico e collega gli ha riservato un consiglio che sa di ‘bacchettata’: “Le persone ti vogliono più sentire cantare che parlare. Quando canti le persone si divertono e il loro cuore si allarga“.

Il bacio di Maria De Filippi al Molleggiato

Nel sipario che ha preceduto il cartoon spazio anche a Maria De Filippi, che ha preso in mano le redini della scena un po’ come a C’è posta per te.

Raccontando qualche chicca sul passato di Celentano, ha finito per stampagli un bel bacio sulla guancia che ha sorpreso e infiammato i cuori di tanti.

“Chiedono il bacio, posso?“, ha detto Queen Mary al padrone di casa, stuzzicata dal fragoroso invito del pubblico. “Adriano, sei cresciuto ma un po’ bambino sei rimasto“, ha commentato la conduttrice dopo aver dipinto il ritratto del Molleggiato, dalle origini al successo.