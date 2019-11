Il Molleggiato ci prova ancora e sfida quella sorte avversa che sembra non voler regalare un futuro al suo Adrian che continua a perdere colpi uno dopo l’altro, share dopo share. Anche l’ultima puntata preannunciata da un’ospitata di Celentano a Verissimo, nonostante la ricca karmesse di ospiti non ha saputo far ricredere il pubblico che continua a cambiare canale. La sfida però non intimorisce Celentano.

Il flop di Adrian

Un ruolo salvifico quello della Queen che viene puntualmente chiamata a “risollevare” gli ascolti. Un potere magico da Re Mida quello della De Filippi di cui vuole servirsi ora anche Adriano Celentano che non sa più dove mettere le mani per ossigenare il suo show.

Dopo lo stop arrivato lo scorso febbraio, Adrian ha provato a ritentare la scalata agli ascolti ma non con più fortuna, forse solamente con più costi. Giletti, Conti, Bonolis, Scotti… tanti gli show-man chiamati a rapporto dal Molleggiato che però, pur essendo di per sé simboli e icone dello share, non hanno saputo salvare lo spettacolo.

Celentano corre ai ripari e chiama la De Filippi

Ma come dicevamo, Adriano Celentano non è persona dalla facile arresa. Motivo questo che non solo lo spinge a continuare a rilanciare il suo Adrian ma che lo porta anche a pensare sempre più in grande, interpellando un’altra “maestà” della televisione italiana, Maria De Filippi.

Sembra proprio che, a giudicare dalle indiscrezioni, sarà la regina di Mediaset la predestinata a cercare di portare in salvo lo show.

Ancora ovviamente non è dato sapere in che modo si articolerà lo show e come verrà sfruttata la presenza della De Filippi al fianco di Celentano, all’insegna do uno spettacolo dedito all’improvvisazione. Suspance anche circa i temi che verranno intavolati che potrebbero essere variegati e numerosi ma anche su questo, non è trapelata ovviamente alcuna parola.

Sarà la De Filippi ad impedire la debacle del programma che rischia di confermarsi ancora una volta un flop? Non è dato sapere ma solamente seguire.