Il countdown è finito, ormai ci siamo: domani torna il talent più longevo di sempre, Amici di Maria De Filippi. Sabato 16 novembre sarà il giorno in cui si formerà la nuova classe della scuola di talenti.

Sicuramente è un appuntamento che catalizzerà gli appassionati del programma davanti al televisore, precisamente su Canale 5 alle 14.10. Mentre il daytime debutterà lunedì alle 13.50 con Lorella Bocci e Marcello Sacchetta, che intanto hanno annunciato l’arrivo di un nuovo professore, di cui però ancora non si conosce l’identità. Dopotutto gli allievi che saranno selezionati non solo entreranno a far parte del programma, ma entreranno per mesi nelle case degli italiani.

Ad Amici l’ospite d’eccezione

Negli ultimi i mesi i casting per reclutare potenziali studenti si sono svolti in diverse città di Italia e domani i più talentuosi si sfideranno al cospetto di tutto il corpo docente, nel tentativo di guadagnare un banco, nella classe più ambita della tv.

Un ospite d’eccezione

Oltre ai professori e la conduttrice storica, nonché ideatrice del programma, domani in occasione della formazione della classe ci sarà un ospite speciale. Si tratta di Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione del programma.

Chi meglio di lui, che quest’anno ha anche ricoperto il ruolo di coach per la versione Celebrity, può accogliere la nuova classe?

Urso è l’esempio di quello che ciascuno di loro potrà diventare alla fine del loro percorso nella scuola. Si vocifera infatti che il prossimo Sanremo Alberto possa entrare a far parte della rosa dei big. Per ora i nomi dei concorrenti sono ancora sotto chiave, ma chissà…