La popolarità di Alberto Urso è ormai materia indiscutibile, alla luce di un consenso sempre più ampio che abbraccia fan di tutte le età. Tra i volti più amati e osservati del talent Amici, ha instaurato un rapporto di grande complicità e amicizia con la conduttrice Maria De Filippi. La foto del bacio sul collo documenta un’intesa davvero alle stelle: il suo fare elegante e discreto ha stregato tutti, e Queen Mary non ha mai nascosto il grande affetto che la lega all’ex allievo dello show.

Il bacio di Alberto Urso a Maria De Filippi

Alberto Urso e Maria De Filippi uniti da un affetto così profondo da farsi immortalare su Instagram, stretti in un dolcissimo abbraccio.

La conduttrice di Amici e uno dei suoi allievi preferiti vivono un’amicizia fortissima, in cui non mancano tenerezza e grande complicità.

Lo dimostra anche uno degli scatti postati dal tenore sul suo profilo, che lo vede insieme a Queen Mary e poi mentre le dà un bacio sul collo. Un gesto di grande confidenza che la storica padrona di casa del talent show sembra gradire particolarmente.

Sorriso in bella vista davanti al flash, i due si sono mostrati così alle migliaia di follower su Instagram.

Il cantante ha aggiunto un solo cuore alle foto, ma tanto basta a rendere l’idea del loro immenso affetto reciproco.

Il cantante tra i coach di Amici Celebrities

L’armonia e la stima che lega la conduttrice e il tenore vanno avanti da tempo, da quando lui si è imposto come allievo tra i più promettenti di Amici.

Maria De Filippi ha investito così tante aspettative nel suo futuro e nel suo talento da volerlo nella rosa di coach di Amici Celebrities. Per Alberto Urso, questo si conferma come momento particolarmente roseo, tra successi in ambito artistico, professionale e sentimentale. Lo ha ribadito lui stesso negli studi della nuova trasmissione di Maria, dove ha apertamente dichiarato di essere fidanzato e di vivere un capitolo decisamente felice della sua esistenza.

*immagine in alto: fonte/Instagram Alberto Urso, dimensioni modificate