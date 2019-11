Tra fidanzamenti, rotture e proposte di matrimonio, sono tante le pillole di romanticismo regalate dal game show di Canale 5, Caduta Libera. Entriamo quindi nei dettagli e ripercorriamo assieme alcune delle pagine di cronaca rosa del programma.

Fidanzamenti ufficializzati e proposte di matrimonio

Oltre al coming out di Antonio, nel 2016 si è assistito nel corso del programma anche ad una proposta di matrimonio. Edoardo Riva, poliziotto della scientifica di Milano, che a Caduta Libera ha raggiunto un montepremi complessivo di oltre 100mila euro, ha infatti mantenuto la promessa di chiedere alla fidanzata di sposarlo, nel caso in cui avesse vinto una bella somma di denaro.

“Ho detto che se avessi vinto una cifra decente, avrei chiesto alla mia compagna Deliana se mi voleva sposare“, ha infatti ammesso l’uomo.

Per finire, non possiamo non ricordare le vicende amorose di Nicolò Scalfi, il ragazzo dei record di Caduta libera, che ha vinto ben 651 mila euro, rivelandosi protagonista indiscusso per ben 88 puntate. Oltre al game show, però, Nicolò Scalfi ha fatto parlare anche per la sua vita sentimentale. In particolare, nel corso del programma, è scattata la scintilla tra lui e un’altra concorrente, Valeria Filippetti. I due, quindi, nel corso della puntata del 7 novembre 2018, hanno ufficializzato la relazione e la ragazza ha lasciato il programma onde evitare possibili conflitti d’interesse.

La relazione, però, è durata solo pochi mesi e il 22 giugno 2019 Scalfi ha presentato al pubblico la nuova fidanzata, ovvero Sara Mustari. Anche questa storia, però, è durata poco.

Caduta libera (ma occhio ai requisiti)

Caduta libera è un programma che ormai dal 2015 intrattiene gli spettatori della fascia preservare su Canale 5. Per partecipare a questa trasmissione bisogna però avere dei requisiti ben precisi: non può pesare più di 100 chili, né essere alto più di due metri, ad esempio.

Inoltre non Eve soffrire di problemi cardiaci o aver avuto problemi legati alla schiena o alla colonna vertebrale. Tutto nell’ottica, naturalmente, di non farsi male nel momento in cui si dovesse perdere e cadere nella botola!