Iva Zanicchi condivide non solo l’amore, ma anche la passione per la musica con il compagno Fausto Pinna. L’uomo infatti è produttore musicale: i due si conoscono in occasione dell’incisione di Care Colleghe, il CD del 1987 che contiene il successo Solo tu. Ecco chi è l’uomo che ha rubato il cuore all’Aquila di Ligonchio.

Fausto Pinna, l’uomo che ha stregato la Zanicchi

Tra i due scoppia un amore lungo e passionale, come recentemente dichiarato dalla talentuosa cantante emiliana. Il loro rapporto si è sempre basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca, infatti Iva Zanicchi non si considera incline alla gelosia e forse questo è un valido deterrente alle crisi in una relazione.

Anche se, a onor del vero, la Zanicchi ha ripreso Barbara d’Urso per via di una scollatura troppo provocante esibita dalla conduttrice nella puntata di Domenica Live in cui lei e il compagno e Fausto erano ospiti.

L’amore della Zanicchi per Fausto Pinna

Iva Zanicchi ha già un matrimonio alle spalle, ma con Fausto Pinna non ha sentito l’esigenza di tornare sull’altare, come ha dichiarato lei stessa durante un’intervista a Verissimo: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto.

Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto“.

Le dichiarazioni sulla passione tra lei e il compagno Fausto sono state rese manifeste in più occasioni e, nonostante qualche limite fisico, “A una certa età si alza tutto, pressione, colesterolo. Tranne quello che dovrebbe alzarsi“, come ironicamente confessato a Silvia Toffanin, l’amore tra i due procede a gonfie vele. In un’intervista a Domenica Live, accompagnata da Fausto, Iva svela romantici dettagli di coppia, dai nomignoli alla condivisione della cucina, luogo di numerosi litigi culinari. Gusti a parte, Fausto corteggia Iva con amore e costanza e la fa sentire amata come il primo giorno, un primo giorno che dura da oltre trent’anni.