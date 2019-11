Si è camuffata come meglio poteva Sabrina Ferilli, ma alla fine i paparazzi l’hanno intercettata ugualmente mentre fa la spesa. L’attrice non è da sola, ma in compagnia del marito, il top manager Flavio Cattaneo.

I due, a passeggio tra le corsie del supermercato, sembrano riuscire a ritagliarsi piccoli istanti di normalità. Ed eccoli che si concedono piccole parentesi romantiche, tra un bacio e un acquisto.

Sabrina Ferilli in tenuta casual

Infilata in un cappotto abbondante da cui spuntano jeans e sneakers, avvolta in una maxisciarpa e con tanto di occhiali sole, la Ferilli in tenuta casual è davvero irriconoscibile. Pubblico e fan sono sempre stati abituati ad ammirarla in abiti da gala, spesso in nero.

Eppure l’eleganza è innata in Sabrina e la tradisce anche sotto strati di indumenti autunnali.

Gli obiettivi del settimanale Chi, infatti, non ci hanno impiegato molto a riconoscerla mentre fa la spesa al fianco del consorte. Uno sprazzo di genuinità dell’attrice che i paparazzi non tardano a catturare, mentre lei, piena di pacchetti ritirati al banco salumi, va a riempire il suo carrello.

Sabrina Ferilli fa la spesa. Fonte foto: Chi

Vita di coppia

Gli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini quindi ritraggono i due coniugi nella loro intimità di tutti i giorni.

Passeggiate, chiacchiere e faccende di casa.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo

L’intesa fa invidia al mondo, complicità alle stelle e qualche bacio seminato qua e là. La coppia si è conosciuta nel 2005, ma Sabrina e Flavio non sono convolati a nozze prima del 2011. Ormai sono trascorsi ben 8 anni di matrimonio e tra loro, come agli inizi, sembra procedere tutto a gonfie vele, raccontando al mondo un amore genuino e fatto anche di piccoli gesti quotidiani.