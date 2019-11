“Bene ma non benissimo”: questo è il commento di Luciana Littizzetto riguardo il recente incidente in cui è stata coinvolta suo malgrado. Anche le disavventure vengono affrontate con il sorriso dalla celebre comica torinese, che venerdì 15 novembre è stata costretta a evacuare la sua casa per una fuga di gas.

Il video su Instagram: “Hanno spaccato un tubo”

La Lucianina tutta pepe di Che Tempo Che Fa ha documentato la sua mattinata movimentata su Instagram con una story. “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia”, racconta la Littizzetto nel video condiviso con i suoi followers. “Hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare, vedete… col piccone”.

Come una provetta regista, la Littizzetto inquadra con la videocamera dello smartphone i pompieri, accorsi sul posto dopo essere stati avvisati della perdita. La comica riprende dall’esterno la facciata della sua abitazione: “Ci hanno dovuto evacuare dalla casa“. Nel corso della mattinata la Littizzetto ha pubblicato altre Stories per aggiornare i suoi fan sugli sviluppi. “Adesso posso entrare a casa?“, domanda irriverente ai Vigili del Fuoco in una di queste.

Raffaella Carrà ospite a casa della Littizzetto

Sul secondo video girato dalla Littizzetto all’esterno della sua abitazione di Torino campeggia la scritta “Meno male che Raffa non c’è”.

L’ironico riferimento è all’incursione di Raffaella Carrà a casa della comica, avvenuta poco tempo prima. Luciana Littizzetto è stata infatti ospite dell’ultimo episodio di A raccontare comincia tu, lo show di Rai 3 condotto da Raffaella Carrà. Nel corso della puntata la Littizzetto ha mostrato al pubblico di Rai 3 la sua dimora, dalla quale poche ore dopo è stata allontanata per la fuga di gas. Seduta nel suo salottino con la Carrà, la padrona di casa si è lasciata andare a confessioni sulla sua vita privata. Una Littizzetto senza la maschera della comica, una donna che ha raccontato la sua ansia al pensiero del giorno del matrimonio (“un incubo peggio di Sanremo”) e le sue avventure per ottenere l’affido dei figli Vanessa e Jordan.