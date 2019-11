Nella giornata di venerdì, una madre avrebbe tentato di uccidere il figlio di 15 mesi mettendogli farmaci e candeggina nel biberon. Subito dopo, ha tentato il suicidio. Entrambi soccorsi, le loro condizioni sarebbero in miglioramento.

La tragedia a Venaria

Un gesto difficile da comprendere, quello fatto da una madre di Venaria, nel torinese. A scoprirlo, il marito della donna che rincasato ha trovato la donna coi polsi tagliati e alcune ferite auto inflitte al collo. Immediata la richiesta di soccorso al 118.

Lei è stata portata all’ospedale di Rivoli, dove i medici hanno subito cercato di salvarle la vita. Nel frattempo, tuttavia, al Regina Margherita i medici tentavano di salvare il figlio di 15 mesi della coppia, per quello che è sembrato da subito un tentato avvelenamento.

La donna, si pensava all’inizio, avrebbe sciolto dei dei farmaci nel biberon del bambino. È successivamente emerso che, oltre ai tranquillanti, la donna avrebbe mischiato il latte con della candeggina. Alcune fonti, come TorinoToday, riportano che anche la donna, prima di tagliarsi le vene, si sarebbe avvelenata e le sarebbe stata fatta una lavanda gastrica.

Dopo un primo momento di apprensione per le condizioni della donna, i due sono usciti velocemente dalla fase critica. I Carabinieri hanno iniziato le indagini per appurare lo stato dei fatti.

Per questo, hanno messo sotto sequestro l’appartamento.

L’ultimo messaggio della madre

A far propendere decisamente per la pista del tentato omicidio e suicidio, un ultimo messaggio che la donna avrebbe mandato ad alcuni amici e parenti, come riporta La Stampa. Il messaggio sarebbe: “Non ce la faccio più, addio”. La stessa fonte riporta che la donna era in cura per la depressione da qualche anno. Alla base dell’insano gesto, quindi, ci sarebbe un malessere psicologico.

Basandosi anche su questi fatti, la Procura deve ora decidere se convalidare il fermo alla madre 42enne, al momento accusata di tentato omicidio.

La donna si è risvegliata in ospedale, ma appare ancora in stato confusionale e asserisce di non ricordare molto dei fatti. Dall’ospedale infine fanno sapere che le condizioni del bambino sono migliorate, tanto che il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo.