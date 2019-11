Carolyn Smith è tornata a parlare su Instagram del tumore che l’ha colpita, dopo un periodo di silenzio. Sembra che il cancro sia tornato e il giudice di Ballando con le stelle, sempre molto combattiva contro il male, si è sottoposta ad un intervento molto difficile, decidendo anche rinunciare ad alcuni impegni di lavoro per riposarsi.

Carolyn Smith sottoposta a un nuovo difficile intervento

Carolyn Smith ha rotto il silenzio ed ha deciso di raccontare ai suoi fan l’evolversi della sua malattia. Ha postato un video registrato alcune settimane fa a Miami svelando quanto successo. A quanto pare, alla coreografa era stato consigliato di non parlare del cancro, ma lei ha deciso comunque di farlo per mostrare la sua battaglia coraggiosa.

La Smith ha rivelato di essersi sottoposta al PET, scoprendo di dover continuare il trattamento contro il cancro. Questo l’ha costretta ad un nuovo difficile intervento all’ospedale Sant’Andrea. Ciò l’ha spinta a dover rallentare, stare attenta alle sue condizioni di salute. “Voglio comunque concentrarmi sul mio lavoro, anche se ho dei dolori”, ha affermato la Smith nel video Instagram.

Una volta tornata in Italia, Carolyn ha postato un secondo video in cui afferma di aver sentito “un pugno sotto la cintura” quando i medici le hanno detto che sono ancora presenti delle cellule tumorali.

La battaglia contro il tumore continua

Carolyn Smith ha detto di essersi sentita uno “zombie”, per la paura di dover fare un nuovo percorso di cura. A quanto pare, non è risultata idonea alla radioterapia e i medici hanno deciso di evitare anche la chemioterapia, che spaventa molto Carolyn per la caduta dei capelli. I medici useranno un nuovo farmaco: “Il 27 novembre sarò a Roma per ricominciare il mio nuovo percorso, con quattro appuntamenti una volta ogni tre settimane. Speriamo bene, perché voglio sentire quelle bellissime parole: ‘È finito qua’”.

Carolyn Smith: “Dovrò stare più a casa”

Carolyn Smith si sente una donna combattiva anche se non può ignorare la malattia. Il ballo per lei serve a dare un messaggio di speranza anche se per i prossimi mesi dovrà stare più a casa. Ha registrato anche un terzo video in cui mette un punto sulla questione. “Ci sono due cose che in questi oltre quattro anni non ho mai fatto: rinunciare al mio lavoro e avere una corretta alimentazione. Questo è il momento di farlo. Sono stanca”, rivela. L’ultimo impegno lavorativo, per il momento, sarà il ruolo di giudice a British Close Championships, legato anche momenti molto importanti della sua carriera.