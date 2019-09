Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle, sta nuovamente lottando contro il cancro. A dare il triste e sofferto annuncio è la stessa coreografa tramite un video sul profilo Instagram, nel quale non nasconde l’amarezza.

La buona e la cattiva notizia in un video Instagram

Sorriso tirato e una piccola frecciatina: Carolyn Smith inizia il video messaggio su Instagram sottolineando come vuole essere lei stessa a dare la notizie, per evitare le fastidiose notizie false diffuse sul suo conto nei giorni scorsi. “Ho pensato tanto al modo in cui dare questa notizia. Preferisco sempre darle io le notizie che mi riguardano, in modo da essere sicura che nessuno inventi niente”.



Passa quindi a condividere coi fan i risultati della PET e, come sempre sorridente, spiega che c’è una buona e una cattiva notizia: “The good news è che non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo. Meno good news: il tumore c’è ancora ed è leggermente più attivo rispetto a prima”. La lotta quindi non è finita, per Carolyn Smith.

“Speravo di sentire le parole magiche. Sarà per un’altra volta”

Non si abbatte di fronte alla notizia, ma non nasconde il naturale rammarico: “Speravo di sentire le parole è finita qua.

E invece si continua, the show must go on. Lo accetto, anche se è abbastanza difficile da mandare giù. Però ho fiducia nei medici e nei medicinali che devo prendere.” Quale sarà il nuovo percorso, dice Carolyn Smith, si saprà solo nei prossimi giorni. “Però sarò sempre positiva. Mi dispiace non essere sorridente al massimo stasera, ma devo ancora digerire le informazioni.”

Non si abbatte, tira dritto e accenna un sorriso: “Io sono forte, vado avanti senza problemi e combatterò”.

Le cure, la trombosi e le notizie false

Quello di Carolyn Smith, apprezzatissima giurata di Ballando con le Stelle, non è stato un percorso facile: dopo la scoperta e le prime cure, è stata costretta a sospendere le terapie per una trombosi al braccio destro.

La lotta contro “l’intruso”, come lo chiama lei, è andata avanti anche nonostante le notizie false circolate recentemente su di lei e sulla sua presunta morte o condizione critica.

Lei tira dritto sul suo percorso, sempre sorridente e condividendo tutto sui suoi social, non solo per dare notizia delle sue condizioni ma anche per essere di sostegno e aiuto a chiunque altro stia vivendo lo stesso male.