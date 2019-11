Costanza Caracciolo ha deciso di pubblicare su Instagram la prova di come venga spesso insultata dagli haters. L’ex velina, incinta del secondo figlio del marito Vieri, vuole farsi portavoce come molti suoi colleghi, della battaglia contro gli “odiatori social”. Purtroppo non è la prima volta che la showgirl viene attacca sul web: addirittura dopo la prima gravidanza le scrivevano per dirle che era “grassa”.

Pesanti ingiurie contro l’ex velina

Costanza Caracciolo non ci sta più. L’ex velina bionda di Striscia la notizia ha pubblicato nelle Stories Instagram degli screen in cui risponde alle accuse di molti haters che la insultano in ogni modo, toccandola anche nella sfera personale.

Tra le frasi ingiuriose che le sono state rivolte, nelle Stories ne spicca una: “Ricevi insulti perché sei ignorante e senza classe. Ce l’hai la quinta elementare?“. Quindi, parole molto pesanti. Addirittura, la accusano di non essere abbastanza intelligente, di non riuscire a elaborare un pensiero compiuto: “Infatti chi sta con Vieri, che si esprime a gesti, come può essere erudita? Penso che Instagram sia gestito da qualcuno poiché in realtà farebbe errori di grammatica“, si legge ancora.

La sua hater la colpisce anche nell’aspetto fisico, dicendole di avere dei lineamenti grezzi, di non essere di classe.

Costanza Caracciolo, quindi, ha deciso di denunciare.

Le Stories di Costanza Caracciolo

La battaglia di Costanza Caracciolo

“Denuncerò sempre”, si legge nello screen fatto da Costanza Caracciolo. L’ex velina ha ricevuto molti messaggi di sostegno da parte dei suoi ammiratori. “C’è qualcosa che non va nel sistema, assolutamente”, ha tuonato l’ex velina. Ha affermato di non essere arrabbiata, tanto assurdi sono gli insulti che le vengono mossi. “Trovo giusto segnalare e cercare una soluzione al più presto, perché ogni giorno è sempre la stessa storia. Oggi ci vado soggetta io, domani un altro. Anche basta“, ha concluso.