Il nuovo album di Gianna Nannini La differenza è uscito il 15 novembre con un messaggio rivolto a tutte le donne e al tempo che passa. La Nannini, che ha avuto una vita piena e a volte ricca di eccessi, ha voluto registrare un disco che rifugge il digitale ed è registrato completamente in presa diretta, seppur con le tecniche di oggi.

La Nannini presenta il nuovo album

“Sono molto viva, soprattutto dopo i 50 anni” ha affermato Gianna Nannini durante la presentazione a Milano del nuovo disco La differenza. A quanto pare, le avevano detto che le donne dopo i 30 anni non possono fare più rock ma lei ha dimostrato il contrario visto che continua ad essere una delle cantanti più apprezzate e scatenate del panorama musicale italiano.

L’artista ha spiegato di aver dato vita all’album in uno studio in presa diretta, senza campionatura e senza overdubus, registrando uno strumento alla volta. Così, nel Blackbird Studio di John Mc Bride, a Nashville, ha trovato ciò che desiderava: “Il suono rock nuovo, mio e con la mia identità’’. Tutto questo, dopo aver scritto i testi in uno studio di Londra, un piccolo spazio che lei si è ritagliata per concentrarsi, dovendo anche sottostare ai “capricci” della piccola figlia Penelope.

L’importanza di accettare chi fa la differenza

Nei dieci brani inediti di La differenza c’è veramente di tutto anche se si parla principalmente d’amore: “In realtà sono tutti conflitti d’amore, è un amore incazzato non sdolcinato, noi i meccanismi tossici li creiamo già tra le persone, parte da lì il problema ambientale non perché ci bombardano di bombe chimiche” ha ammesso Gianna Nannini. Si affrontano le differenze, i rapporti con gli altri, la volontà di abbattere i muri mentali. “Non ho paura di guardare, amare, abbracciare chi sa fare la differenza. Bisogna accettare gli altri per le sue opinioni diverse.

Il mio messaggio è ‘fai tu la differenza’” ha affermato la cantante. E, secondo lei, anche il Made in Italy può e deve fare la differenza.

Nel frattempo, Gianna Nannini ha davanti a sé un anno molto impegnativo. Infatti a maggio 2020 inizierà il suo tour europeo con un’unica data italiana: il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, dove si esibirà per la prima volta.

