Giorgio Manetti, ex protagonista del trono Over di Uomini&Donne, ha rilasciato una recente intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ed ha fatto una importante rivelazione su Tina Cipollari: i due continuerebbero a vedersi nonostante lui abbia lasciato la trasmissione da anni. Inoltre, l’uomo è tornato a parlare della sua ex Gemma.

Giorgio e Tina continuano a vedersi

L’ex Gabbiano di Uomini&Donne Giorgio Manetti ha parlato al settimanale Mio del programma che l’ha reso famoso ma una sua confessione potrebbe far discutere. Infatti, Manetti ha ammesso di continuare a vedere Tina Cipollari: “Io e Tina continuiamo a vederci spesso.

Con la mia compagna, Caterina, sono un cliente fisso del ristorante gestito dal suo compagno”. Quindi, a quanto pare l’amicizia tra Giorgio Manetti e la vamp più famosa della tv è continuata anche una volta spente le telecamere. L’uomo ha affermato di supportare anche la battaglia di Tina per perdere peso: “Come sempre faccio il tifo per lei”.

Sicuramente, queste parole di Giorgio Manetti potrebbero urtare la sensibilità di Gemma Galgani. Proprio l’uomo, ha lanciato una pesante stoccata contro la sua ex.

L’attacco a Gemma Galgani

Gemma e Giorgio, a Uomini&Donne, hanno avuto una storia di alti e bassi durata anni.

A quanto pare, è stata proprio la Galgani a troncare il legame, per motivi su cui ancora si discute. Giorgio, nell’intervista, ha commentato il percorso della donna. Secondo Manetti, Gemma farebbe ormai parte dell’arredamento, visto che è nel programma da più di dieci anni: “Io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”.

Giorgio ha parlato anche di un’altra sua ex fiamma all’interno di Uomini&Donne e cioè Anna Tedesco, rientrata da qualche mese nel gruppo delle dame della trasmissione e alimentando anche le voci di un nuovo presunto flirt con lui.

“C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre” ha detto Giorgio. Poi ha aggiunto: “Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”.