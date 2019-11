Ospite a Domenica Live, Kikò Nalli affronta la turpe vicenda dell’ipotetico tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena. Kikò furioso lancia accuse pesanti contro ignoti, affermando che quelle foto che ritraggono Ambra Lombardo e Gaetano Arena sono in realtà una trappola ben studiata.

Kikò Nalli nega il tradimento di Ambra

“Diciamo che io, l’ultima volta che sono venuto in puntata e con il manager siamo andati a prendere Ambra a casa. Quando siamo arrivati in questo bar mi è arrivato un messaggio dal signor Fiumara, quando gli ho chiesto chi glielo avesse dato lui mi ha risposto Mediaset”.

La D’Urso sconvolta gli risponde che non è assolutamente possibile una cosa del genere e a quel punto lei stessa dice che il paparazzo potrebbe aver avuto il numero da chiunque “e dire che potrebbe averglielo dato anche il Papa”.

A quel punto iniziano una serie di domande retoriche, in cui Kikò cerca di far capire che si sia trattato di una trappola per lucrare su un fatto che non sussiste.

Le accuse di Kikò

Kikò Nalli afferma di sapere che la sua Ambra non ha mai baciato nessuno. “Ambra mi ha detto che l’aveva chiamato il cucciolo” afferma riferendosi a Gaetano Arena, “Io lo chiamavo così perché è giovane, ho sempre pensato che è uno di quelli che dentro la casa mi ha lasciato un segno”.

Comunque non sembra vederlo come un traditore, anzi secondo lui è stata tutta una montatura: “Una cosa becera. Dietro il tradimento di un amico c’è qualcuno che ha giocato su sta cosa per venire qua e prendere due spicci, hanno giocato sulle spalle mie e della mia donna”.

Kikò chiede verità, anche perché afferma che quando è stato informato del fatto a chiamarlo era stata una persona dell’agenzia di Gaetano. “Uno dei tre dovrebbe essere complice del paparazzo scusa.

Io non posso dirlo finché la persona ha fatto tutto questo, senza far nome e cognome, non si fanno avanti”.

Il sospetto si tratti di Gaetano

Tutti gli indizi puntano verso il protagonista dei singolari scatti, Gaetano Arena, secondo molti è stato lui ad usare Ambra Lombardo per un tornaconto econimico e di visibilità. Tant’é che a confermare questa ipotesi ci sono le dichiarazioni di Ivana Icardi e un video che mostra i due (Ambra e Gaetano) seduti al tavolo in atteggiamenti più di amicizia che da amanti.

La rabbia di Kikò Nalli

Ma con chi è arrabbiato Kikò? Con il meccanismo, con la situazione negativa che si è creata in primis con Ambra, lui e tutto il resto, figli, madre… “Tutto per un’emerita cazzata” afferma furioso.

“È stata una trappola” afferma e sull’ipotetica storia tra Ambra e Gaetano conclude: “Non c’è proprio partita”.