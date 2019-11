A più di 6 anni di distanza dalla scomparsa di Padre Dall’Oglio, gli Stati Uniti scendono in campo stanziando 5milioni di dollari per informazioni sul gesuita romano.

I fondi sono stati stanziati dal reparto dedicato alle taglie del Dipartimento di Giustizia americano, nella lista figurano anche altri nomi.

“Il Dipartimento di Stato offre una ricompensa di 5milioni per informazioni in merito alla rete di rapimenti e dei responsabili di rapimenti dei clerici cristiani Maher Mahfouz, Michael Kayyal, Gregorios Ibrahim, Bolous Yazigi e Paolo Dall’Oglio”. Si legge su sito, “Queste ricompense saranno offerte a seguito dell’importante lotta contro l’Isis.

Il rapimento di leader religioni dimostra quanto sia spietata la tattica dell’Isis, scegliendo come obiettivi persone innocenti”.

“Il 29 luglio 2013 l’Isis ha rapito il gesuita italiano Padre Dall’Oglio a Raqqah” si legge nel documento pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento. “Padre Dall’Oglio aveva pianificato un incontro con l’Isis per chiedere il rilascio di Padre Mahfouz e Kayyal, dell’arcivescovo Ibrahim e Yazigi. Da allora non si hanno più notizie”.

La proposta di una ricompensa da parte del Dipartimento di Stato non è una novità. La prima volta è stato in occasione dell’anniversario della scomparsa.

Immediatamente dopo la divulgazione del documento, su Twitter è apparso un post in arabo riportante proprio la ricompensa in merito alle informazioni sul gesuita. Il post ha già fatto il giro del web.

US, after a first reward in July 2019, just now has spread in Arabic a second $ 5M reward for information on 5 priests, including Italian priest Paolo Dall'Oglio, kidnapped by ISIS in #Syria in 2013@IsraelMFA @RossRoseone123 @MFS001 @rnovoa pic.twitter.com/1uQMcu5WDU