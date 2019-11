Stefania Orlando ha preso parte alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. La showgirl ha fatto tante rivelazioni importanti, tra vita privata, politica con un accento particolare al rapporto coi fans. Questi sono arrivati anche a farle delle richieste veramente inaspettate.

Il voto alla Raggi

Stefania Orlando è uno dei personaggi televisivi da sempre molto amati dal pubblico. La donna, intervenuta ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, ha parlato della sindaca Virginia Raggi, rivelando di averla votata. Infatti, la donna è da sempre simpatizzante del Movimento 5 Stelle: “La rivoterei, mi piace molto, è una brava sindaca”.

Il rapporto con i fan

Durante l’intervista, però, la parte sicuramente più interessante e pepata è stata il racconto del rapporto coi fans che sui social le scrivono le cose più assurde. “Gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare, forse dovrei iniziare una carriera da mistress” ha spiegato. La Orlando, tuttavia, è sposata da poco e ammette di essere molto più tradizionale.

Le richieste dei fans non si fermano qui. Stefania Orlando rivela: “Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono anche di camminargli sopra, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male.

Vogliono esser trattati male”. La showgirl ha detto che sarebbero disposti pure ad offrire dei soldi: “Se volete gli chiedo la cifra” scherza.

Stefania Orlando sul set

Intanto, professionalmente, per la Orlando è in arrivo una piccola novità. Qualche giorno fa, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una situazione particolare e cioè sul set della telenovelas del daytime di Raiuno Il Paradiso delle Signore. Non si sa ancora il ruolo che andrà a ricoprire Stefania Orlando, per il momento sembra che il suo personaggio sarà presente in una sola puntata. La Orlando si è detta emozionassima e sicuramente sarà interessante vederla in questa nuova veste.