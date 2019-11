Durante il Trono Over di Uomini&Donne continua lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, l’opinionista del programma ha chiesto di ballare a Juan Luis, l’uomo che ha stregato la Galgani, e questo gesto ha causato un’ulteriore lite con la dama più famosa.

La proposta di Tina a Juan Luis

Sicuramente, Gemma Galgani e Tina Cipollari sono due delle protagoniste di punta di Uomini&Donne e i loro siparietti tengono alta l’attenzione sullo show di Maria De Filippi. Una proposta inaspettata della Cipollari a Juan Luis, con il quale Gemma si è scambiata un bacio, ha causato l’ennesimo scontro.

“Perchè devi ballare con lui? Sei l’opinionista? E allora limitati a fare questo. No, non ci balli. Se ballerà, ballerà con me“, ha tuonato Gemma. Tina ha accusato la donna di essere insicura ma la Galgani ha ribadito il suo interesse verso Juan Luis e come sarebbe disposto a difenderlo a tutti i costi dalle “grinfie” della vamp.

Tuttavia, il cavaliere ha accettato di ballare con Tina, scioccando la Galgani: “Io credo non ci sia niente di male a ballare con Tina. Il ballo è una cosa e i sentimenti sono altri“. Juan Luis ha però ammesso di voler rispettare le idee di Gemma anche se non le trova giuste.

Gemma e Tina sempre più rivali

Gemma Galgani continua a essere delusa dagli uomini che la circondano a Uomini&Donne. Stavolta, rischia di restare scottata con Juan Luis Ciano e per questo ha accusato Tina di volersi sempre mettere in mezzo. A questo punto, però, è intervenuta la Cipollari, decidendo di annullare il ballo con il cavaliere: “Comunque volevo dirti che se volessi ballare io ci sono. So aspettare…”.

In realtà, il ballo, sulle note di una musica sudamericana, alla fine c’è stato e Gemma si “è consolata” con Riccardo Guarnieri.

Tina, alla fine del ballo, ha dovuto ammettere: “Complimenti Juan, peccato che stai per fidanzarti. Gemma anche a me ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a te. Sono emozionata anch’io”. Ennesima rivalità all’orizzonte?