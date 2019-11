Brividi di passione nel Trono Over di Uomini e Donne, con una Gemma Galgani emozionata alle prese con Juan Luis. Lui è il nuovo cavaliere che mira a farle una corte spietata, entrato in studio con un bagaglio di fascino e intelletto che ha stregato la dama nel volgere di pochi sguardi e battute. “Scrivo anche poesie“, ha detto nel corso della sua presentazione, dopo aver scatenato l’ironico colpo di lingua di Tina Cipollari: “Prima Jean Pierre, poi Juan Luis, ma dove li trovate?“. E durante il ‘gioco dell’uva’, è bastato un attimo perché scattasse anche il bacio in diretta.

Juan Luis nuovo cavaliere per Gemma

“Ammazza!

” ha esclamato Gianni Sperti nell’assistere all’elegante ingresso di Juan Luis nello studio di Uomini e Donne, nuovo cavaliere del Trono Over destinato a imporsi sulle scene come un tempo fece Giorgio Manetti.

È lui, secondo molti, l’erede del ‘Gabbiano’ che fu croce e delizia del percorso di Gemma Galgani, la stessa dama per cui ha deciso di mettersi in gioco portando con sé un fascino a cui la torinese non sembra indifferente.

Origini venezuelane, la passione per le canzoni di Fred Bongusto, per la poesia e un sorriso che conquista: lo sguardo di Gemma ha parlato molto più di un papiro, e i suoi occhi si sono illuminati come a vedere l’alba dopo una notte profonda e tormentata.

Insomma, la torinese sarebbe ormai cascata ai piedi di Juan Luis, e quello che è arrivato dopo sembra deporre a favore del colpo di fulmine. Il capitolo Jean Pierre è definitivamente archiviato? La domanda impazza, anche alla luce della recente scenata di gelosia della Galgani proprio nei suoi confronti.

Il bacio della discordia

Tina Cipollari ha solleticato i due protagonisti, invitandoli a fare il ‘gioco dell’uva’ tentando di addentare un grappolo senza l’uso delle mani, in pieno stile de Il tempo delle mele.

Un sottofondo romantico e qualche sguardo di intesa, ed è così che tra Gemma e Juan Luis è scattato il contatto di labbra.

Il bacio non è piaciuto a tutti, e sui social si è scatenata la bufera. Sul profilo Instagram della trasmissione è una pioggia di critiche e insulti alla dama, secondo alcuni piuttosto incline a dimenticare in fretta il passato.

Nell’ottobre scorso, Gemma aveva divertito il parterre con lo stesso gioco, oggetto una mela, insieme al cavaliere Jean Pierre. Qualcuno si chiede se . abbia già archiviato la pagina con lui, per dedicarsi alla conoscenza con Juan Luis.

“Rimorchia più lei a 70 anni che io a 19“, scrive un utente, e ancora: “Meno male che provava dei sentimenti per Jean Pierre“. Tra i commenti più cattivi ne spunta uno che affonda sul personale: “Questa donna è una tristezza infinita….. una bambina con il corpo di una mummia! Scappa Juan..“.