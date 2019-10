Gemma Galgani è uno dei personaggi di punta di Uomini e Donne, sopratutto per le sue liti con Tina Cipollari. Nel corso di una delle ultime puntate, la protagonista del Trono over del dating show di Maria De Filippi ha partecipato ad un gioco capace di suscitare ilarità in studio e che ha letteralmente fatto sdraiare la conduttrice sulle scale dalle risate.

Gemma e Jean Pierre protagonisti a Uomini e Donne

Gemma Galgani, da molti anni, è sicuramente uno dei volti più apprezzati della versione over di Uomini e Donne. Nella puntata di alcuni giorni fa, in studio è stato organizzato il “gioco della mela” che ha visto come partecipanti anche la dama e il suo corteggiatore Jean Pierre.

Naturalmente, tutto è stato preceduto dal classico siparietto con Tina Cipollari che le ha dato una dentiera di ricambio. È stata la stessa opinionista a preparare il partner per il gioco: “Jean Pierre, vieni a ballare e poi dobbiamo mangiare la mela”, lo ha esortato la Galgani. Superando le resistenze del cavaliere, i due hanno giocato suscitando risate in studio. Gemma non ha risparmiato baci a Jean Pierre. A fine trasmissione, Maria De Filippi ha fatto ripetere il gioco alla Galgani, nonostante la poca convinzione dell’uomo.

Maria ha fatto abbassare la mela, obbligato i due a mettere le mani dietro la schiena. “Guarda la mela con romanticismo”, ha detto Gemma a Jean Pierre. All’ennesimo tentativo, i due sono riusciti finalmente ad agguantare la mela e questo ha permesso a Gemma di dare qualche bacio all’uomo. Questo, naturalmente, ha divertito tantissimo la conduttrice che si è sdraiata sulle scale in preda alle risate.

Gemma unisce in matrimonio Paola e Leoluca di Uomini e Donne

Gemma Galgani, che negli ultimi anni non riesce a trovare una storia duratura all’interno del programma di Maria De Filippi, è diventata spettatrice e madrina suo malgrado di altre storie d’amore.

Ad esempio, proprio negli ultimi giorni, è stata scelta per celebrare il matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna, due ex partecipanti al trono over di Uomini e Donne. Gemma, super elegante e molto emozionata, ha unito i suoi due migliori amici in una cerimonia molto romantica.