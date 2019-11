Rai1 è una macchina da guerra che macina vittorie e questo, è per dire, un dato che viene confermato ormai di domenica in domenica. Meno scontata invece la forma smagliante sfoggiata da Francesca Fialdini, la conduttrice Rai che al timone di Da Noi… A Ruota libera raggiunge il divin Olimpo di Barbara d’Urso.

Ascolti tv: la domenica è ancora di Rai1

C’è una nuova sfidante in città, ed è Francesca Fialdini. Non che prima la conduttrice Rai non fosse temuta dalle colleghe ma certo è che nella gara agli ascolti della domenica pomeriggio da sempre dominata da Mara Venier e Barbara d’Urso, la sua è una vera incursione che potrebbe smuovere e destabilizzare gli equilibri.

La conduttrice ex de La Vita in Diretta è riuscita con le sue forze a risalire e scalare la classifica, portando il suo contenitore di storie, Da Noi… A Ruota libera al 14,5% di share.

Un dato a doppia cifra, solido ma soprattutto pari a quello che è riuscita a portare a casa una navigatissima Barbara d’Urso, esperta in ascolti. Proprio così infatti, anche la Domenica Live di Lady Cologno si è fermato a quota 14,5%. Un risultato che non vede una vincitrice tra le due ma che risulta essere comunque un trionfo per la Fialdini.

Mara Venier primeggia indisturbata

Fuori dalla gara Mara Venier che primeggia indisturbata con un ottimo 20% di share grazie alla sua Domenica In. E se il pomeriggio è targato Rai1, la sera non è da meno. Cambiano gli addendi ma il risultato è sempre lo stesso: alto lo share di Rai1 che vince la serata grazie alla fiction Pezzi Unici che ha conquistato il 20%, mantenendo altissima la media di Rai1. Subito dietro Le Iene, il cavallo di battaglia di Italia1 che è riuscito a totalizzare il 12,8% di share. Di qualche punto più indietro invece Canale5 con La Caccia – Monteperdido che ha conquistato 2.117.000 telespettatori e il 9,4% di share.

Solo un punto in più rispetto a Fabio Fazio che continua a portare a casa ottimi risultati con Che Tempo che Fa su Rai2 all’84,4 % di share.