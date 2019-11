Floriana Secondi torna ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live ed è più agguerrita che mai. “So la coatta de Roma, le cose le dico così” esordisce prima di passare a parlare sull’ormai nota vicenda delle foto hot scattate insieme all’ex Daniele Pompili.

Per la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello c’è una sola verità in merito alla vicenda, ovvero la sua ed è quella che ha presentato al programma.

Le parole dell’ex di Floriana

Floriana Secondi non ci sta, dopo il polverone mediatico che si è sollevato in merito alla questione delle foto hot, si è detta pronta a dar battaglia.

Ed è quello che ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso, parlando così velocemente da impedire alla padrona di casa di intervenire nel dialogo finché non si è imposta.

Come promesso dalla D’Urso, Daniele Pompili non è in studio, ma vengono ugualmente passati in onda i suoi i video e i suoi messaggi. Pompili parla di qualcosa di inaccettabile sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista umano.

Ma quale ex!

L’ex gieffina a quel punto racconta la verità svelando il vero retroscena della sua storia con Pompili. “È stato lui il primo a presentarsi come millantatore” ha detto la Secondi, spiegando che quando si sono conosciuti lui girava in ferrari e raccontava di essere il figlio di una senatrice.

Lei stessa ha spiegato inoltre che Daniele Pompili non faceva altro che girare con un fotografo e che quelle non erano foto amatoriali.

La loro sarebbe stata solo una storia di facciata per nascondere l’omosessualità di lui. “Mi ha usata. Tutta Italia sapeva che stavamo insieme, ma io non sono mai stata con lui”.

Il botta e risposta con Barbara D’Urso

Altro punto affrontato dalle due sono i messaggi inviati dalla Secondi, nei quali attaccava la D’Urso.

Nello spiegare la vicenda l’ex gieffina ha detto di aver agito per rabbia ma Carmelita non si è fatta sfuggire l’occasione di rimproverarla in diretta.