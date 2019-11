Cresce il pancione di Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia nonché tronista di Uomini&Donne che il prossimo marzo darà alla luce il frutto del suo amore con la sua scelta, Federico Gregucci. Sul suo profilo Instagram tanti piccoli dettagli sulla sua gravidanza.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci presto genitori

La storia tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci è sicuramente di quelle passate alla storia di Uomini&Donne come tra le più riuscite. Al contrario di molte coppie “defilippiane” scoppiate dopo pochi mesi, la storia tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore continua e a gonfie vele. A settembre la coppia su Instagram aveva dato il lieto annuncio attraverso un post: uno scatto in riva al mare in cui Gregucci bacia il pancino della compagna che aveva da poco scoperto di essere incinta.

Il desiderio di partorire in acqua

Da quel giorno un’escalation di scatti in cui si può notare il pancione crescere e sono tanti i dettagli che vengono a galla giorno dopo giorno. In alcune recentissime stories di Instagram, proprio la Marchese, ha infatti rivelato alle fan sempre in prima linea con le loro numerose domande, di aver intenzione di partorire in acqua. “Ho chiesto al mio ginecologo se posso fare il parto in acqua – ha svelato la Marchese – Mi ha detto che le condizioni devono essere ottimali.

Se ci saranno facciamo quello, sennò quello naturale o il cesareo“. Secondo quanto stimato, il parto dovrebbe avvenire il prossimo marzo, presumibilmente il 21, e sarà una bimba di cui però al momento non è ancora stato svelato il nome sebbene mamma e papà ci stiano già pensando.

Il parto negli States e il nome top-secret

Dopo il matrimonio, un’altra immensa gioia dunque per la coppia che è ora pronta a diventare, dopo marito-moglie, anche papà e mamma. Sul futuro della nascitura sappiamo che quasi sicuramente non nascerà in Italia ma negli States, dove Gregucci a marzo si troverà per lavoro.

Anche sul destino social della futura primogenita, la coppia sembra già avere le idee chiare: un’esposizione minima volta a tutelarla. “Non mi piace che quando nasce un bambino venga messo sui social alla mercé di tutti, è un senso di protezione che sento già di avere – ha dichiarato la Marchese nelle sue stories – Comunque la piccolina che sarà la mia vita ed è ovvio che la coinvolgerò, ma nella giusta misura“.