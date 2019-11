Cristina Parodi si spoglia del ruolo di giornalista su Instagram, per vestire i panni della mamma, orgogliosa e innamorata, del figlio Alessandro, che ha lasciato casa per trasferirsi a Siena per studiare. La Parodi ha raggiunto il figlio per una piccola riunione di famiglia. Le foto del loro incontro sono state condivise suoi social e la giornalista ha anche aggiunto una piccola dedica per il figlio.

La dedica della Parodi

“Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo“, scrive la Parodi su Instagram rivolgendosi ai genitori con i figli lontani, che ormai sono sempre di più.

“Io oggi sono andata a Bologna apposta solo per pranzare con Ale ( che arrivava da Siena ) ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo“, ha aggiunto romanticamente. I suoi fan si sono uniti a lei con messaggi d’affetto per il figlio, stupendosi di quanto sia diventato grande in questi anni. Anche Laura Pausini non ha resistito e ha commentato con una faccina con gli occhi a cuoricino. Anche Natasha Stefanenko si è unita ai messaggi di supporto: “Cuore di mamma!

“, ha scritto.

55 anni e non sentirli

Appena due settimane fa, la conduttrice ha festeggiato i suoi 55 anni. “Oggi ho festeggiato così un compleanno importante, sono 55, lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro“, ha scritto su Instagram. “Grazie a i moltissimi amici che mi hanno fatto gli auguri riempiendomi il cuore di pezzettini di felicità. Vi voglio bene“, ha aggiunto.