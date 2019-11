La polizia di Hong Kong e i manifestanti si sono scontrati duramente intorno e all’interno del Politecnico. Ieri sera gli agenti hanno tentato di entrare all’interno della struttura, occupata dai manifestanti, che hanno risposto con il lancio di alcune bombe incendiare. Le immagini che vengono diffuse sui social parlano di incendi e guerriglia. La polizia ha intanto isolato l’edificio e risposto con i lacrimogeni a chi ha provato a lasciare la struttura.

A petrol bomb is fired from a rooftop catapult towards police lines at #PolyU pic.twitter.com/ouYydMBAGX