Le notizie che arrivano dalla California sono ancora superficiali. Quattro persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite mentre guardavano una partita di football nel cortile della loro casa, a Fresno.

La prima ricostruzione di quanto accaduto

Sembra che due persone si siano intrufolate in casa delle vittime per poi aprire il fuoco sulle persone ferme in giardino. I morti sono tutti uomini fra i 25 e i 30 anni. Il portavoce della polizia, Bill Dooley, ha riferito alla Cbs: “Abbiamo trovato diverse persone morte nel cortile“.

Sembra che in tutto siano state colpite 10 persone: 3 di queste sono morte sul colpo, mentre un’altra è morta all’arrivo in ospedale.

Al momento gli agenti sono impegnati nella ricerca di chi ha sparato, ma non ci sono stati annunci di arresti.

Michael Reid, vicecapo della polizia di Fresno, ha detto: “Il mio cuore è con le famiglie delle vittime di questa violenza insensata“, e ha assicurato che gli agenti faranno di tutto per assicurare i responsabili alla giustizia.