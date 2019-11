Una notizia drammatica quella che arriva da Monte Urano, un comune in provincia di Fermo, nelle Marche. Erano circa le 17.30 di questo pomeriggio quando si è verificata una terribile esplosione ad un distributore di benzina: c’è un morto. La vittima, al momento della deflagrazione, sembra stesse lavorando all’impianto antincendio.

Esplode il distributore di benzina

Sono frammentarie le notizie che arrivano dalle Marche e si ha al momento solamente certezza che l’esplosione avvenuta in un distributore di benzina ha provocato la morte di un uomo. Secondo quanto segnalato dalle fonti locali, la tragedia si sarebbe verificata a Monte Urano, in provincia di Fermo e più nello specifico in un distributore sito nella contrada Ete Morto.

Non c’è modo al momento di capire cosa abbia provocato la deflagrazione che ha fatto saltare in aria il distributore di benzina. Al momento dell’esplosione sul luogo si trovava un uomo di cui non si ha notizia circa l’identità ma di cui si sa solamente che stava intervenendo sull’impianto antincendio. Nella deflagrazione l’uomo, originario di Ancona, ha perso la vita. Tuttora sul posto i Vigili del Fuoco per eventuali fughe di gas.

